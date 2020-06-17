مغردون يتناقلون “فيديو مؤلم”،، طبيب يدفن أبنه الطبيب في مقبرة ضحايا كورونا في العراق

2020/06/17 | 23:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تناقل مغردون عراقيون، اليوم الاربعاء، مقطعاً مصوراً يُظهر طبيباً يصلي صلاة الجنازة على ولده الطبيب الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.ويشير مغردون الى ان الطبيب الشاب اصيب بالفيروس ولم يقاومه طويلاً.ڤديو لصلاة الجنازة على روح الفقيد الدكتور معاذ الخضيري رحمه الله عمره 35والامام الذي يصلي هو والده الدكتور مصطفى […]

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