حزب الدعوة يدين الانتهاكات التركية ويدعو للحلول السياسية

2020/06/17 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ادان حزب الدعوة الاسلامية انتهاك القوات التركية لسيادة العراق وحرمة اراضيه في كردستان ..وقال بيان أصدره احزب ،اليوم الأربعاء، ان هذا العمل وبأي ذريعة كان ، يعد في العرف الدولي اعتداءً صارخاً وانتهاكا لحدود التعايش الدولي ..وأشار الى ان تبرير الحكومة التركية بأنها تطارد خلايا المعارضة المسلحة التي تتواجد في المناطق الحدودية بين […]

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