نائب : خسائر العراق بسبب الخضوع لمنظمة أوبك ١٣ مليار دولار

2020/06/17 | 23:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن كربلاء النائب حامد الموسوي ، مساء الاربعاء، إن خضوع العراق لمنظمة أوبك تسبب بخسارة ( 13 ) مليار دينار العام الحالي .وذكر الموسوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “وزارة النفط العراقية أصدرت بيانا أكدت فيه التزامها […]

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