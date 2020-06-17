لقاح واعد ضد كورونا يشبه ضمادة الجروح

2020/06/17 | 23:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية توصل علماء في جامعة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأمريكية إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد يمكن لصقه على الجلد مثل ضمادة الجروح، وأصبح جاهزاً لبدء التجارب البشرية عليه، حسب ما أفادت قناة “Click2Houston” التابعة لشبكة “NBC” الأمريكية.وأضافت القناة، أن اللقاح يطلق عليه “بيتسبرغ لفيروس كورونافا”، وهو يشبه ضمادة الجروح وفي حجم طابع البريد، وسيتم استخدامه بسهولة بنفس طريقة استخدام الضمادة، لكن الفرق أن اللقاح سيحتوي على إبر صغيرة تذوب في الجلد.ويعمل هذا اللقاح باستخدام تقنية جديدة تعرف باسم “dissolving microneedle array”، وفقاً للدكتور لويس فالو، رئيس قسم الأمراض الجلدية في جامعة بيتسبرغ، وأوضح أن طريقة الاستخدام مثل الضمادة، يتم وضع اللقاح على الجلد والضغط عليه لفترة وجيزة ثم إزالته.ومن الناحية الكيميائية، يعمل اللقاح بنفس الطريقة التي تعمل بها اللقاحات الأخرى، حيث يحتوي على جزء من حمض الفيروس غير الضارة من أجل أن يتعرف عليها جهاز المناعة ويكون أجساماً مضادة تحمي الشخص مستقبلاً.وقد اجتاز اللقاح بالفعل اختبارات على الفئران، وقد تقدم الباحثون بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية للحصول على الموافقة على بدء التجارب البشرية، كما أورد موقع قناة “الحرة” الأمريكية.يُذكر أن بعد نحو ستة أشهر على ظهور الفيروس في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر الماضي، أصيب حتى الآن أكثر من 8 مليون شخص حول العالم، كما توفي نحو 445 ألف آخرين.

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