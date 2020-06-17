درجال يلتقي ممثل الأمم المتحدة ويؤكد دعمه لإنجاح المشاريع الشبابية

2020/06/17 | 23:19 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغداد استقبل وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم الأربعاء، في مكتبه نائب الممثل المقيم للامم المتحدة، وممثل صندوق الامم المتحدة للسكان ريمي سيرجيو ، والوفد المرافق لهما.وقال درجال في بيان تلقت وكالة اين نسخة منه، "بحثنا معهم توحيد الجهود الوطنية والدولية، لتعزيز دور الشباب والية العمل مع المنظمة الدولية ومكاتبها لاسيما فيما يتعلق بعمليات إعادة الاعمار وتحقيق الاستقرار".وأضاف،" أكدنا لهم ترحيب الوزارة والحكومة العراقية بهذا التعاون، وسنبذل قصارى جهدنا لتوفير افضل الظروف لإنجاح عملهم في العراق لتنفيذ البرامج الانسانية بما يساعدها في تنفيذ برامجها الإنسانية، والتنموية لاسيما في مجال دعم تنفيذ المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة".

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