بعد العيساوي .. طارق الهاشمي يعلن الاستعداد لتسليم نفسه للقضاء العراقي

2020/06/17 | 23:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اعلن نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، اليوم الأربعاء، عن استعداده تسليم نفسه للقضاء العراقي على غرار قرار وزير المالية السابق رافع العيساوي.وقال الهاشمي ، الذي يقيم في العاصمة القطرية الدوحة، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ ) اليوم ، :” بالطبع على أتم الاستعداد ” للقيام بخطوة مماثلة لخطوة […]

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