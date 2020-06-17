المالكي: نحترم ما سيقرره القضاء بشأن قضية العيساوي

2020/06/17 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ضرورة التزام القضاء العراقي بمهنيته المعهودة بعيدا عن التسييس، لافتا الى انه سيحترم ما يقرره القضاء بشأن قضية رافع العيساوي.

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