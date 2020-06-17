المالكي: يجب ان يلتزم القضاء بمهنيته المعهودة و يبتعد عن التسييس و لا يخضع لاي ضغوط سياسية

2020/06/17 | 23:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، انه سيحترم ما سيقرره القضاء بشأن قضية رافع العيساوي.وقال المالكي في تغريدة له على منصة “تويتر” واطلعت عليها “العهد نيوز” اليوم الاربعاء،: “‏يجب ان يلتزم القضاء العراقي بمهنيته المعهودة والتزامه البعيد عن التسييس وان لا يخضع لاي ضغوط سياسية اذا حاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية […]

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