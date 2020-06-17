حالات وفاة واصابة وشفاء جديدة بكورونا في ذي قار

2020/06/17 | 23:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت محافظة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، 76 حالة اصابة جديدة بكورونا و 50 حالة شفاء ، و 4 حالات وفاة .وقال مصدر طبي ان ” نتائج الفحوصات المختبرية اكدت تسجيل 76 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما سجل 50 حالة اكتسبت الشفاء التام ، و 4 حالات وفاة “.

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