نجاحات جديدة يحققها عقار “ديكساميثازون” تبعث الأمل في حفض وفيات “كورونا”

2020/06/17 | 23:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت #منظمة_الصحة_العالمية عن ارتياحها للنتائج التي حققها العقار الطبي الذي توصل إليه علماء بجامعة “إكسفورد” في #بريطانيا، والتقدم الكبير الذي أثبته في علاج الإصابات بفيروس #كورونا.وفي بيان صدر يوم أمس، أكد المدير العام للمنظمة،…

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