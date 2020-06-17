ادارة نفط الوسط تعقد اجتماعا مع شنيشل لتحديد مستقبله مع الفريق

2020/06/17 | 23:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادعقدت الهيأة الادارية لنادي نفط الوسط، اليوم الاربعاء، اجتماعا مع مدرب فريقها الكروي راضي شنيشل لتحديد مستقبله مع الفريق.وقال مصدر لـ"كلكامش برس"، ان "الاتفاق لم يكن حاضرا بين المدرب والادارة".واضاف ان "في الساعات القليلة المقبلة سيحسم الامر".يذكر ان راضي شنيشل اعلن في الايهم القليلة الماضية انه لن يستمر مع نفط الوسط في الموسم المقبل.

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