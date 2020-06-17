2020/06/17 | 23:29 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيسبوك يعلن حظر إعلانات الإعلام الأجنبي الرسمي المتعلقة بالانتخابات الأمريكية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/17 | 23:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيسبوك يعلن حظر إعلانات الإعلام الأجنبي الرسمي المتعلقة بالانتخابات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيسبوك يعلن حظر إعلانات الإعلام الأجنبي الرسمي المتعلقة بالانتخابات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).