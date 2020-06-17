المغرب : ماذا بعد التطبيع الرسمي؟ - أحمد أحمد حرب

2020/06/17 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_أحمد_حرب ملحوظة: هذا المقال نشر صبيحة هذا اليوم على النشرة الإلكترونية لمجلة "كنعان".................قبل الزيارة الشهيرة التي كان قد أقدم عليها العميل أنور السادات إلى القدس، كان المغرب مسرحا لمقابلة جمعت “حسن التهامي”، العميل رقم اثنان في الدولة المصرية واليد اليمنى للسادات، ووزير خارجية الكيان الصهيوني آنذاك “موشي ديان”، وبطبيعة الحال فترتيبات المقابلة تمت تحت إشراف الملك الحسن الثاني وأذاعته ......





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