هل لي برثاءٍ خاطف ؟ - جواد كاظم غلوم

2020/06/17 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_كاظم_غلوم أنادي عيوني أعاتب دمعي :كفى نظرا للمرايا التي ألِفتْ وجهَها كل هذي السنين الطوال أقول لكَـفّي وأرجف :كفى عبَـثا في الخزانةْ فمازال عطر المليسيا يحنّ إليها حنين الغريب الى ألفةٍ الى وجهها الذي فرّ كالطيرِ حين يأنس طلعتها كالجناحِ من الخوف حين يأمن في عشّهِحين قالت وداعا وفرّتْ كأحلامنا الضائعة وخيباتنا الشائعةوذاك الشمعدان يذوي بلا شمعةٍ تحتوي ......





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