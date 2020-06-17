قطع تام لخدمة الانترنت في هذه المحافظة

2020/06/17 | 23:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا في نينوى بقطع خدمة الانترنت بشكل تام عن مدينة الموصل.وقال مراسلنا انه قد تم “قطع خدمة الإنترنت في مدينة الموصل بعد إعلان وزير الإتصالات إنطلاق عمليات_الصدمة لملاحقة تهريب سعات الإنترنت التي تمارسها بعض الشركات المقدمة للخدمة في العراق عن طريق أبراج غير شرعية تهرب السعات”.

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