2020/06/17 | 23:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة المالية العراقية، اليوم الاربعاء، عن توجيه حكومي مستعجل الى المصارف قد يؤخر صرف رواتب الموظفين للشهر الجاري.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الإستقطاع الضريبي سيؤخر صرف رواتب الموظفين للشهر الجاري.

وأوضح المصدر، أن وزارة المالية وجهت جميع المصارف بعدم صرف رواتب الموظفين لدوائر ومؤسسات الدولة وانتظار القوائم الجديدة التي تتضمن الاستقطاع الضريبي للدخل الخاصة بالموظفين.





وبين المصدر، أن الاستقطاع سيشمل جميع موظفي الدولة، باستثناء الموظف الذي يتقاضى شهرياً أقل من 500 الف دينار.

واعلن مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، في وقت سابق ان ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداء من الشهر الحالي.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية عن صالح قوله ان قانون ضريبة الدخل موجود على الراتب الإسمي والآن سيتم تطبيقه على الراتب الكلي اي الاسمي مع المخصصات، مبينا ان قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح الاستقطاعات فيه بين 10 الى 15 على جميع الموظفين.

واضاف صالح ان ما صدر من مقترحات بشان استقطاع الرواتب قد الغي، لكن سيتم التعامل مع الرواتب وفق ضريبة الدخل مع وجود استثناءات في ذلك حيث لن يشمل هذا القانون من تقل رواتبهم عن الـ 500 ألف دينار، منوها الى انه تمت مناقشة الامر ولكن لم يصدر اي شيء رسمي بعد والحكومة تعمل جاهدة على توفير رواتب شهر حزيران الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيه حكومي مستعجل للمصارف يؤخر صرف رواتب موظفي العراق) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيه حكومي مستعجل للمصارف يؤخر صرف رواتب موظفي العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).