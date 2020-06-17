نفط ذي قار تقرر بناء مستشفى في سوق الشيوخ

2020/06/17 | 23:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت شركة نفط ذي قار ، اليوم الاربعاء ، عن تبني بناء مستشفى عاجلة في قضاء سوق الشيوخ جنوبي المحافظة سعة 50 سريرا خاص بالمصابين بفيروس كورونا .وقال بيان عن الشركة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ارتفاع عدد الاصابات بكورونا في سوق الشيوخ وتلبية لمناشدات الاهالي ، فاتحت الشركة […]

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