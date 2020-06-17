منطقة في اقليم كوردستان تسجل ثاني حالة وفاة بكورونا منذ تفشيها

2020/06/17 | 23:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي مسؤول في وزارة صحة اقليم كوردستان يوم الاربعاء بوفاة مصاب بفيروس كورونا في ادارة منطقة كرميان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان رجلا مصابا بالفيروس يبلغ من العمر 42 عاما من اهالي قضاء كلار توفي بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت كرميان قد سجلت اول حالة وفاة لأمرأة تبلغ من العمر 65 عاما من اهالي قضاء كفري.

واعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان في وقت سابق من اليوم تسجيل 16 حالة وفاة، و166 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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