بالتفصيل: هكذا تلتف إيران على العقوبات الأميركية بوساطة العراق

2020/06/17 | 23:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات قال رئيس #البنك_المركزي الإيراني “عبدالناصر همتي”، أن #إيران «لديها موارد مالية كبيرة في #العراق واتفقت معه على استخدام هذه الأموال لشراء السلع الأساسية عن طريق البنوك العراقية».“همتي”، أكّد إبّان مقابلة أجرتها معه وكالة…

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