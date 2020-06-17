السفارة الأميركية بدمشق تُرحب بالاتفاق الكردي في سوريا وتعتبره خطوة مهمة

2020/06/17 | 23:47 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت السفارة الأميركية في #دمشق عن ارتياحها للنتائج التي توصلت إليها الأطراف السياسة الكردية بعد مباحثاتها الطويلة، التي انتهت بالاتفاق على رؤية موحدة اجتمع عليها جميع الأحزاب السياسة وأُعلن عنها اليوم الأربعاء.ونشرت السفارة عبر…

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