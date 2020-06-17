طبابة الحشد الشعبي تعلن موقف دفن ضحايا كورونا

2020/06/17 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الحشد الشعبي، عن موقف دفن ضحايا كورونا لليوم الاربعاء وعددها 53 جثة.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، ان “عجلات طبابة الحشد قامت بنقل جثامين الضحايا الى مقبرة النجف الاشرف من اماكن متفرقة في عموم العراق”.واضافت ان “المتوفين موزعين كالاتي: ذي قار ١٠ واسط ٢ ميسان ٣ بابل ٣ المثنى ٢ الطب […]

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