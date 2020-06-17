إشادة بدور مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان في اتفاق الاحزاب الكوردية السورية

2020/06/17 | 23:51 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بارك حزب حرية كوردستان PAK، اليوم الاربعاء، الاتفاق الذي توصلت اليه الاحزاب الكوردية السورية، مشيدا بدور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان في التقريب بين الاطراف.

وجاء في بيان للحزب ورد لوكالة شفق نيوز، انه يبارك نجاح حزبي "المجلس الوطني الكوردي في سوريا" و"حزب الاتحاد الوطني الكوردي" في المرحلة الاولى لمفاوضاتهم من اجل وحدة الصف الكوردي والتوصل لاتفاق شامل.

واضاف ان هذا الاتفاق والتفاهم السياسي يعد خطوة مهمة وتاريخية كبيرة لكوردستان الغربية في اشارة الى المناطق ذات الاغلبية الكوردية شمال سوريا، معربا دعمه لهذا الاتفاق.

كما عبر البيان عن تقديره وتثمينه للدور الذي قام به الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني وكذلك الممثل الخاص للولايات المتحدة الامريكية في هذا الاتفاق.

وكانت الأحزاب الكوردية في سوريا أعلنت ، الأربعاء، توصلها إلى تفاهمات أولية لاحتواء الخلافات بعد جولة أولى من المباحثات برعاية الولايات المتحدة ودعم الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن طرفي المفاوضات، المجلس الوطني الكوردي في سوريا، وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي.

وذكر البيان أن "وفدي المجلس الوطني الكوردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكوردية في الحسكة سوريا، اختتما المرحلة الاولية من مفاوضات وحدة الصف الكوردي وتوصلا الى رؤية سياسية مشتركة ملزمة".

وأشار إلى "الوصول إلى تفاهمات أولية واعتبار اتفاقية دهوك عام 2014 حول الحكم والشراكة في الادارة والحماية والدفاع اساسا لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول الى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب".

وأكد الوفدان على "أهمية التعاون والوحدة الكوردية في سوريا، ورحبوا بالإنجاز كخطوة تاريخية مهمة نحو تفاهم اكبر و تعاون عملي مما سيفيد الشعب الكوردي في سوريا وكذلك السوريين من جميع المكونات".

وأشار البيان إلى أن الوفدين "كرسا عملهما وفاءً للتضحيات الكبرى لأبناء وبنات سوريا و خاصة لشهداء و جرحى روج آفاي كوردستان وعائلاتهم الذين ضحوا بأرواحهم في القتال النبيل لحماية العالم من استبداد داعش".

وأضاف البيان أن "هذه التفاهمات تشكل خطوة أولى مهمة تم الوصول اليها برعاية ومساعدة نائب المبعوث الامريكي الخاص للتحالف الدولي السفير ويليام روباك والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي".

وأعرب الوفدان عن "شكرهما و تقديرهما للجنرال مظلوم عبدي على مبادرته للوحدة الكوردية في سوريا ولفخامة الرئيس مسعود البارزاني والرئيس نيجرفان البارزاني رئيس اقليم كوردستان العراق لدعمهم وجهودهم من اجل الوحدة الكوردية في سوريا".

كما أعرب الوفدان عن "شكرهما للولايات المتحدة الامريكية على رعايتها ودعمها القوي للوحدة الكوردية ودعمها لتحقيق مستقبل سوري اكثر ديمقراطية وتعددية حيث يتم احترام حقوق جميع مكوناتها".

وتدور خلافات بين الأحزاب الكوردية منذ سنوات طويلة بشأن كيفية إدارة المنطقة، وسط اتهامات لحزب الاتحاد الديمقراطي بالاستئثنار بالسلطات وتضييق الخناق على بقية الأحزاب الأخرى.

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