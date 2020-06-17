مستشارة محافظ نينوى: إن لم يتم الإسراع بتحرير المختطفات من مخيم الهول سيتم ترحيلهن إلى مناطق أخرى

2020/06/17 | 23:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال زارت اليوم 2020/6/17 مستشارة محافظ نينوى لشؤون المرأة “سكينة محمد علي” قضاء شنكال لبحث ملف الناجيات والمختطفات والأطفال وعمل آلية لتحرير المختطفات ودعم الناجيات والأطفال.قالت المستشارة في تصريح لــ “ايزيدي24″، أن “سبب عدم إنهاء ملف الناجيات يعود إلى عدم وجود دعم حقيقي وايضاً بسبب التنسيق الضعيف بين الجهات التي تعمل …

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