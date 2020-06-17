وزير النفط وأمين أوبك يؤكدان أهمية دور العراق في استقرار أسواق الطاقة

2020/06/17 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير النفط احسان عبد الجبار، أهمية تعاون جميع المنتجين لتحقيق أهداف أتفاق خفض الانتاج النفطي لاعادة التوازن والاستقرار في الاسواق النفطية العالمية .

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