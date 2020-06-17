2020/06/17 | 23:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةقال مسؤول عسكري تركي كبير، اليوم الأربعاء، إن الزعم بأن البحرية التركية تحرشت بسفينة حربية فرنسية في مهمة لحلف الأطلسي ”غير صحيح بالمرة“، نافيًا ما أعلنه مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية.وأضاف المسؤول التركي، أن "السفينة الحربية الفرنسية لم تجر أي اتصالات بالسفينة التركية أثناء الواقعة".وأشار إلى أن "تركيا تفي اليوم بالتزاماتها كحليف مثلما كانت دائما..نشعر بحزن لوصول الأمر إلى هذه المرحلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة تنفي تعرض سفينة فرنسية لمضايقة من البحرية التركية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة تنفي تعرض سفينة فرنسية لمضايقة من البحرية التركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).