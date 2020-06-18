شرطة الديوانية تعلن وفاة احد منتسبيها الذي اصيب بفايروس كورونا

2020/06/18 | 00:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة الديوانية، عن وفاة احد منتسبيها الذي اصيب بفايروس كورونا.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “بمزيد من الحزن والاسى تنعى قيادة شرطة محافظة الديوانية والمنشات وعلى رأسها العميد الحقوقي حيدر حسن منخي قائد شرطة المحافظة أحد ابطال قوة الواجب المنتسب المرحوم احمد رضا الذي وافاه الأجل اليوم بعد إصابته ب‍فيروس […]

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