2020/06/18 | 00:12 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ البنك المركزي الإيراني: اتفقنا مع العراق لاستخدام مواردنا لديه لشراء السلع الأساسية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 00:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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