2020/06/18 | 00:13 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نابولي يتوج بكأس إيطاليا للمرة السادسة في تأريخه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 00:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نابولي يتوج بكأس إيطاليا للمرة السادسة في تأريخه) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نابولي يتوج بكأس إيطاليا للمرة السادسة في تأريخه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).