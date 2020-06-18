محافظ كربلاء يعلن عن مبادرة للتبرع ببلازما الدم.. سيارة وقطعة ارض للأوائل

2020/06/18 | 00:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، عن اطلاقه لمبادرة لتبرع المواطنين الذين تشافوا من فايروس كورونا ببلازما الدم والتي تستخدم لعلاج المواطنين المصابين بالفايروس.وقال الخطابي في بيان ورد لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، انه “سيتم اطلاق جوائز بعد اجراء القرعة للمتبرعين وسيفوز المتبرع الاول بسيارة حديثة والمتبرع الثاني والثالث بقطعة ارض سكنية في كربلاء المقدسة […]

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