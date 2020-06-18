المان سيتي يستأنف عودة الدوري الانكلبزي بالفوز على ارسنال

2020/06/18 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

عاد فريق مانشستر سيتي الى الدوري الانكليزي اليوم الخميس،(18 حزيران 2020) بالفوز على ارسنال ، ضمن ...





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