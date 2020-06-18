ركلات الترجيح تمنح نابولي كأس ايطاليا على حساب يوفنتوس

2020/06/18 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

توج فريق نابولي اليوم الخميس،( 18 حزيران 2020)، بكأس ايطاليا، بعد الفوز على يوفنتوس بركلات الجزاء 4-2، في اللقاء النهائي الذي جرى على على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما، ولكن بدون حضور الجماهير.

بداية اللقاء والشوط الاول شهدت تسيد اليوفي في الحيازة والضغط بساحة لعب نابولي، لكن دفاعات الاخير قللت من هذا الضغط فغابت الفرص لليوفي وعجز كوستا ورونالدو وباولو ديبالا في تهديد الحارس ميريت، ورغم افضلية اليوفي الا ان الشوط الاول انتهى سلبيا بالنتيجة.

النصف الاول من زمن الشوط الثاني لم يشهد الاثارة والضغط على المرميين ودار اللعب وسط الملعب، وكان شوطا حذرا خوفا من هز الشباك، وانقذ بوفون مرمى يوفنتوس من فرصة محققة لنابولي عند الدقيقة 90+2 بعد ان أخرج الكرة من خط المرمى، ليستمر التعادل السلبي حتى نهاية الوقت الاصلي للقاء، والذهاب مباشرة الى ركلات الترجيح لحسم اللقاء، والتي تفوق فيها نابولي بنتيجة 4-2.

وكان الفريقان قد عبرا الدور نصف النهائي على حساب قطبي ميلانو، حيث نجح يوفنتوس في إقصاء ميلان، بينما أطاح نابولي بإنتر ميلان.

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