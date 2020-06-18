الامن الوطني في نينوى يكشف مسار تهريب سعات الانترنت

2020/06/18 | 00:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي في محافظة نينوى وبجهد استخباري من كشف مسار تهريب سعات الانترنت.وقال الجهاز في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، انه “تم الكشف عن مسارات خطوط تهريب سعات الانترنيت تصل قيمتها الى ٢٠ مليون دولار شهريا كانت تهرب من قبل شركات وأشخاص متنفذين مستغلين البنى التحتية للدولة في تهريبها”.واضاف […]

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