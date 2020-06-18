ترامب يوقع على قانون يعاقب مسؤولين صينيين بسبب

2020/06/18 | 00:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةوقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين تعتبرهم واشنطن مسؤولين عن "اضطهاد" أقلية الإيغور المسلمة.وقال البيت الابيض في بيان: إن قانون سياسة حقوق الأويغور 2020 يدين الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لأقليات عرقية مسلمة معينة في منطقة شينجيانغ بالصين ويسعى إلى أهداف أخرى، بما في ذلك السماح للسلطات بفرض عقوبات على أشخاص أجانب.وكان مجلس النواب الأمريكي ومجلس الشيوخ في الكونغرس قد أقر مشروع قانون بأغلبية ساحقة في وقت سابق يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بتشديد موقفها إزاء ما وصفه بحملة الصين على الأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ بغرب البلاد.ويلزم القانون إدارة الرئيس دونالد ترامب بتشديد موقفها إزاء حملة الصين على أقلية الإيغور المسلمة.

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