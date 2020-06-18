في جذور الحزب الكردي السوري الأول - صلاح بدرالدين

2020/06/18 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين منذ عشرينات القرن الماضي وخلال الانتداب الفرنسي لسوريا جرت محاولات عديدة من جانب نخب ذلك الزمان لتنظيم صفوف الكرد السوريين فقامت جمعيات ونوادي وروابط شبابية ثم ظهرت حركة – خويبون – وعقدت مؤتمرها التاسيسي الأول من نحو ٣-;-٥-;- شخصية كردية في منزل الوجيه الكردي – قدور بك – بالقامشلي ولأسباب اقتضتها المصلحة العامة اعلن البيان التاسيسي بلبنان بتوقيت مقارب لمؤتمر القامشلي بعد اجتماع مصغر ببلدة – ......





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