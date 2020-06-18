رموزنا تقتلنا.. - حسن أحراث

2020/06/18 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث الرأسمالية تصنع حفار قبرها.



وبمعنى آخر، البورجوازية تنتج حفار قبرها؛ والمقصود هنا العمال، بناة الاشتراكية.



إنه اجتهاد علمي لحكماء الاشتراكية العلمية إبان القرن التاسع عشر.ونحن اليوم، ضمن نخبة هجينة (أحزاب سياسية وقيادات نقابية وجمعوية، وأفراد أيضا)، نصنع بدورنا حفار قبورنا؛ والمقصود الرموز المتواطئة التي تبيعنا بثمن بخس لأعدائنا.



ولا يقف الأمر في حدود "بيعنا" نحن كمشة "مزعجة" وغير "مستوعبة" لآ ......





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