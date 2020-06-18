رئيس الوزراء العراقي يوجّه بإجراءات لإصلاح المنظومة الأمنية

2020/06/18 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش التركي ينفّذ عمليات جديدة في شمال دهوك بغداد – الزمان وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بسلسلة من الاجراءات لإصلاح المنظومة الامنية ، والتحقيق بالهجمات الصاروخية المتكررة التي تستهدف امن المطارات والقواعد العسكرية في العراق ، فيما اوعز بتكثيف الجهد الاستخباري لملاحقة هؤلاء المخربين.وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول […]

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