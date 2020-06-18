لعبة رقمية لمعالجة اضطراب نقص الانتباه لدى الاطفال

2020/06/18 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬وافقت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الاميركية‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬علاج‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬لعبة‭ ‬فيديو‭ ‬للأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اضطراب‭ ‬نقص‭ ‬الانتباه‭ ‬مع‭ ‬فرط‭ ‬النشاط،‭ ‬وهو‭ ‬مثال‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬الاتجاه‭ ‬نحو‭ “‬العلاجات‭ ‬الرقمية‭”.‬ وأعلنت‭ ‬إدارة‭ ‬الأغذية‭ ‬والعقاقير‭ ‬الاميركية‭ (‬إف‭ ‬دي‭ ‬إيه‭) ‬الاثنين‭ ‬أنها‭ ‬أعطت‭ ‬موافقتها‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬لعبة‭ “‬إنديفور‭ ‬آر‭ ‬إكس‭” ‬من‭ ‬تطوير‭ ‬شركة‭ “‬أكيلي‭ […]

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