اكتشاف علاقة بين الزنجبيل ومتوسط عمر الانسان

2020/06/18 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬ يعد‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬صحي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬متكامل‭ ‬أمرا‭ ‬حاسما‭ ‬لإطالة‭ ‬عمرك‭.‬ ويمكنك‭ ‬أيضا‭ ‬تعزيز‭ ‬الحياة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬ممارسة‭ ‬التمارين‭ ‬الرياضية‭ ‬بانتظام‭.‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬إجراء‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬الغذائي‭ ‬أو‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬متوسط‭ ‬العمر‭ ‬المتوقع‭ ‬وتجنب‭ ‬الموت‭ ‬المبكر‭.‬ وتتمثل‭ ‬إحدى‭ ‬أسهل‭ ‬الطرق‭ […]

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