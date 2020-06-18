جوائز أكبر حدث في صناعة الترفيه ستحافظ على موعدها

2020/06/18 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬شبكة‭ (‬إيه‭.‬بي‭.‬سي‭) ‬امس‭ ‬إن‭ ‬حفل‭ ‬جوائز‭ ‬إيمي‭ ‬التلفزيونية،‭ ‬وهو‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الترفيه،‭ ‬سيقام‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬سبتمبر‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬مقرر‭ ‬له،‭ ‬وإن‭ ‬المذيع‭ ‬جيمي‭ ‬كيمل‭ ‬سيكون‭ ‬مقدمه‭.‬ ولم‭ ‬تقدم‭ ‬الشبكة،‭ ‬وهي‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬والت‭ ‬ديزني،‭ ‬تفاصيل‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬إقامة‭ ‬الحفل‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬أرفع‭ ‬الجوائز‭ […]

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