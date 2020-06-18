السعيد والتعيس في الانتخابات المبكرة

2020/06/18 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا‭ ‬تبدو‭ ‬الانتخابات‭ ‬المبكرة‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬التغيير‭ ‬الوزاري‭ ‬الاخير،‭ ‬محطَ‭ ‬ترحيب‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬ثار‭ ‬الشارع‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬أدائها‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬تشرين‭ ‬أول‭ ‬الماضي‭.‬وذلك‭ ‬لأنّ‭ ‬تلك‭ ‬الاحزاب‭ ‬حجرية‭ ‬التكوين‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬لمجاراة‭ ‬التغيير‭ ‬والتطور‭ ‬وبطيئة‭ ‬جداً‭ ‬في‭ ‬ايجاد‭ ‬البدائل‭ ‬ومشاكلها‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬الحزبية‭ ‬الداخلية‭ ‬أكبر‭ ‬انشغالاتها،‭ ‬كما‭ ‬انّ‭ ‬هامش‭ ‬المناورة‭ […]

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