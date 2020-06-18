واشنطن‭ ‬تباشر‭ ‬تنفيذ‭ ‬قانون‭ ‬قيصر‭ ‬بعقوبات‭ ‬ضد‭ ‬39‭ ‬مسؤولا‭ ‬بينهم‭ ‬الأسد‭ ‬وزوجته

2020/06/18 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحزاب‭ ‬كردية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تتفق‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬سياسية‭ ‬بدعم‭ ‬أميركي بيروت‭- ‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭ -‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ -‬ دخل‭ ‬امس‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الأميركي‭ ‬المعروف‭ ‬باسم‭ ‬قيصر‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬ليشكل‭ ‬آخر‭ ‬خطوات‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬معركتها‭ ‬الاقتصادية‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬المتهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬انتهاكات‭ ‬واسعة‭ ‬خلال‭ ‬تسع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬ويأمل‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬انطلاق‭ ‬ورشة‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭.‬ وتعدّ‭ […]

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