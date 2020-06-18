2020/06/18 | 02:33 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحزاب كردية في سوريا تتفق على رؤية سياسية بدعم أميركي بيروت- الزمان – واشنطن -مرسي ابو طوق - دخل امس قانون العقوبات الأميركي المعروف باسم قيصر حيز التنفيذ ليشكل آخر خطوات واشنطن في معركتها الاقتصادية على النظام السوري المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة خلال تسع سنوات من الحرب ويأمل اليوم في انطلاق ورشة إعادة الإعمار. وتعدّ […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تباشر تنفيذ قانون قيصر بعقوبات ضد 39 مسؤولا بينهم الأسد وزوجته) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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