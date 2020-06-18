انتعاش الآمال باللقاح القريب.. روسيا تختبر لقاحين وألمانيا:تجارب سريرية

2020/06/18 | 02:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭- ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ سيجري‭ ‬المختبر‭ ‬الألماني‭ ‬كيورفاك‭ ‬تجارب‭ ‬سريرية‭ ‬للقاح‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الأربعاء‭ ‬السلطة‭ ‬الاتحادية‭ ‬المختصة‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬عليه،‭ ‬بينما‭ ‬يتكثف‭ ‬السباق‭ ‬لتطوير‭ ‬اللقاح‭.‬وأعتبر‭ ‬معهد‭ ‬بول‭ ‬إيرلخ‭ ‬الألماني،‭ ‬الهيئة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ذلك‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬هامة‭ ‬نحو‭ ‬السماح‭ ‬بلقاح‭ ‬آمن‭ ‬وفعال‭ ‬ضد‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬بالنسبة‭ ‬للسكان‭ […]

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