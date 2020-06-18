في فهم الخطاب الغربي وخلفياته العقيدية ح3 - عباس علي العلي

2020/06/18 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي لم أكن متأكدا من موافقة الاخر على هذا الطرح وقررت في لحظة ما على ترك الحوار بهذا النموذج برمته لعقم الاسلوب وعدم توصلنا لهدف فما يقوله الاخر هو ما معلن ومعروف من اتجاهات وخطوط سير السياسة الامريكية, وفي الحقيقة ان المهم لديه الاسس الفكرية المؤثرة والصانعة لها وليس من مفردات هذه السياسة.بقيت مترددا طوال اليوم التالي في أن أطلب من صديقي العربي ذلك أو الاعتذار أصلا من إجراء الحوار وفكرت كثيرا في ......





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