2020/06/18 | 03:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصف صاروخي جديد تتعرض له المنطقة الخضراء شديدة التحصين وسط بغداد

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