المكسيك تسجل قفزة جديدة في عدد الوفيات والإصابات بكورونا

2020/06/18 | 03:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الصحية في المكسيك، عن تسجيل 4930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى وفاة 770 مصابا بـ"كوفيد 19".

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