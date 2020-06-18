2020/06/18 | 05:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المجموعة المقاومة "عصبة الثائرين" التي تم تشكيلها حديثا، مسؤوليته عن العديد من العمليات المعادية لأميركا في العراق....

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