شاهد..قوات الأمن العراقية تصل لموقع اطلاق الصواريخ

2020/06/18 | 06:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الأمن العراقية من نحديد موقع اطلاق الصواريخ التي اطلقت يوم امس باتجاه المنطقة الخضراء....

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