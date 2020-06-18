كورونا تضرب العراق وزيادة في الوفيات ومسؤول يكشف السبب

2020/06/18 | 07:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مسؤول صحي عراقي، يوم امس الاربعاء، عن وصول العراق الى ذروة انتشار فيروس كورونا....

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