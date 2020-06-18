آلية مالية مشتركة لإيران والعراق على المستوى الدولي

2020/06/18 | 07:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.06.18 – إلتقى رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي نظيره العراقي علي العلاق، وتم الإتفاق على آلية مشتركة لتسريع توريد السل...

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