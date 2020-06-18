لماذا العنصرية الآن؟ - الفضل شلق

2020/06/18 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الفضل_شلق الرأسمالية النيوليبرالية وصلت الى طريق مسدود.



أزمة اقتصادية-مالية، جائحة كورونا، ممارسات عنصرية تؤدي الى انفجارات شعبية في الولايات المتحدة وحول العالم.



لم تجد حلا لمواجهة أممية الكورونا وأزمة البطالة والجوع سوى أممية فاشية.



حادثة قتل متعمّد في مينسوتا كانت القشة التي قصمت ظهر البعير.



طفح الكيل.



ثورة تشبه حربا أهلية في الولايات المتحدة.



مظاهرات تأييد حول العالم.



يتذكر المرء تدفّق المقاتلين من ......





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